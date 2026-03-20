Una campaña con más de 1.500 firmas reclama proteger el salmón del Lérez

Los colectivos ADEGA, Ríos con Vida, la Sociedade Galega de Historia Natural y la Federación Ecoloxista Galega han puesto en marcha la campaña «Alerta Salmón Galego», una iniciativa con la que reclaman a la Xunta la inclusión del salmón atlántico en el Catálogo gallego de especies amenazadas en la categoría de especie en peligro de extinción.

La acción, difundida en los últimos días a través de internet y redes sociales, sitúa el foco en la situación del río Lérez y en la necesidad de reforzar la protección de una de sus especies más emblemáticas. En el mensaje remitido por los promotores, las entidades advierten de que «la población del salmón atlántico está en declive y es urgente protegerla», y sostienen que este pez sería una de las especies afectadas por la construcción de la A-57.

La plataforma de firmas muestra, hasta el momento, que la petición ha alcanzado 1.556 apoyos, lo que corresponde al 62% del objetivo fijado en 2.500 rúbricas. La propia plataforma indica que el plazo de recogida permanece abierto hasta el próximo lunes.

La campaña apela de forma directa a la ciudadanía para sumar respaldos en defensa del ecosistema fluvial del icónico río pontevedrés. «Un entorno natural rico depende de nosotros», señalan los impulsores, que animan a firmar y compartir la iniciativa para «ayudar a que el Lérez siga siendo un río sano y único». Junto al mensaje, los promotores han difundido también un breve vídeo grabado en el entorno fluvial, en el que se insiste en la necesidad de preservar el valor ambiental del río y su biodiversidad.

La ofensiva ecologista enlaza, además, la conservación del salmón con el debate abierto en torno al impacto de nuevas infraestructuras sobre el territorio fluvial.

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Con esta notable recogida de firmas, las organizaciones ecologistas buscan elevar la presión institucional y reabrir el debate sobre el grado de protección que debe recibir una especie históricamente ligada a los ríos gallegos y, en el caso de Pontevedra, al cauce del Lérez.