El alcalde celebra con Josefa Dopazo su primer siglo de vida

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, visitó ayer a la vecina de Lourizán Josefa Dopazo para felicitarla por su cumpleaños número 100.

Rodeada de su familia y de amigos, Josefa recibió un ramo de flores de parte del regidor municipal y sopló las velas en una gran tarta que compartieron disfrutando de una fecha tan especial.