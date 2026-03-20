Centenaria
El alcalde celebra con Josefa Dopazo su primer siglo de vida
Pontevedra
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, visitó ayer a la vecina de Lourizán Josefa Dopazo para felicitarla por su cumpleaños número 100.
Rodeada de su familia y de amigos, Josefa recibió un ramo de flores de parte del regidor municipal y sopló las velas en una gran tarta que compartieron disfrutando de una fecha tan especial.
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