Los terrenos de la imprenta se integrarán en el ENIL de A Xunqueira

El Concello de Pontevedra da un paso más para integrar en el ENIL de A Xunqueira da Gándara los antiguos terrenos de la imprenta y del parque de maquinaria de la Diputación Provincial. La Xunta de Goberno local aprobó la aceptación expresa de la concesión administrativa remitida por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que permite ocupar 17.688 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre ya restaurados ambientalmente.

La resolución regulariza la situación de una parcela que, por su localización, encaja dentro del ámbito natural de A Xunqueira y que a partir de ahora podrá ser gestionada directamente por el Concello. El destino previsto para estos suelos es el uso público, en el marco de la creación y mantenimiento de un parque integrado en este espacio natural protegido.

La concesión se fija por un período inicial de 15 años, con posibilidad de prórroga por plazos de igual o menor duración hasta alcanzar un máximo de 30 años. Además, la cesión se realiza sin canon, lo que facilita la incorporación de estos terrenos al patrimonio de uso público municipal sin coste por ocupación.

Con este acuerdo, la parcela pasará a formar parte del ámbito de protección y mantenimiento del Espacio Natural de Interés Local de A Xunqueira da Gándara, un enclave ambiental que se extiende desde la zona alta del humedal hasta el río. La incorporación de estos terrenos contribuye a dar continuidad a este corredor natural y a reforzar su gestión unificada.

La falta de concesión había limitado hasta ahora la capacidad de intervención municipal en este espacio, pese a que los terrenos ya habían sido objeto de restauración ambiental en los últimos años. La aceptación formal del acuerdo despeja ese obstáculo administrativo y permitirá actuar con mayor normalidad en las tareas de conservación, mantenimiento y adecuación de la parcela.

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El paso aprobado por la Xunta de Goberno consolida así la integración de unos antiguos suelos de uso provincial en la red de espacios verdes y protegidos del municipio. Más allá de su valor administrativo, la medida refuerza la dimensión pública y ambiental de una zona llamada a desempeñar un papel más activo dentro del ENIL de A Xunqueira da Gándara.