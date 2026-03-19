Los socialistas urgen la paralización de la tala de 58 árboles en Santa Clara

El grupo municipal socialista intensifica su ofensiva contra el proyecto provincial para el convento de Santa Clara, llevando la polémica al próximo pleno mediante una moción de urgencia. Según el portavoz del PSOE local, Iván Puentes, la tala prevista en el recinto no responde a motivos fitosanitarios, sino a una «decisión política» liderada por el vicepresidente de la Deputación, Rafa Domínguez, para despejar el terreno y construir un nuevo edificio en la zona verde.

Los socialistas urgen paralizar un contrato de tala que afectaría a unos 1.600 metros cuadrados del jardín, eliminando 150 ejemplares, entre ellas 58 árboles de gran y mediano porte y 96 arbustos, incluidas varias camelias.

El cauce legal de esta operación también se encuentra bajo la lupa. La Diputación solicitó licencia municipal para acometer trabajos arqueológicos en el recinto, un trámite al que el Concello dio luz verde. Sin embargo la administración local supeditó la intervención a la autorización previa de la Dirección Xeral de Patrimonio. Por ello, el líder del PSOE apela directamente al gobierno de la Xunta para que aplique la sensibilidad de la que, a su juicio, carece la institución provincial y deniegue dicho permiso.

Durante su comparecencia, Puentes ironizó sobre las explicaciones oficiales que justificaban la intervención alegando el mal estado de las plantas, calificando de «ilógico» que una línea en un plano separe con exactitud las especies enfermas de las sanas. El socialista señaló que el informe de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro contradice la versión de Domínguez: no exige la tala, sino que advierte que los ejemplares no sobrevivirían a un trasplante debido a su tamaño y edad, pero confirma que pueden seguir viviendo en su emplazamiento actual. «No se quieren talar porque estén enfermas, sino porque estorban para hacer un nuevo edificio», sentenció.

La moción socialista también denuncia que el proyecto arquitectónico actual desvirtúa el diseño original del estudio Nieto Sobejano. Según el PSOE, el anexo subterráneo previsto ha pasado de los 550 metros cuadrados originales a ocupar 1.600, desplazándose además de su zona inicial.

«No se quieren talar porque estén enfermas, sino porque estorban para hacer un nuevo edificio», critica Puentes

Esta alteración de los planes no solo afecta a la volumetría, sino que amenaza la propia esencia del recinto, que ha logrado sobrevivir intacto a casi ochocientos años de actividad conventual. El portavoz socialista lamentó que, a las puertas de cumplir tres años de mandato, el vicepresidente provincial no haya logrado un solo avance significativo ni en la rehabilitación del conjunto histórico ni en la tan ansiada apertura de los jardines al público. Para Puentes, la preservación de esta zona verde es fundamental, ya que sin ella el espacio «perdería todo su sentido» y se frustraría la histórica aspiración de los pontevedreses de conectar este pulmón natural con la céntrica plaza de Barcelos.

A través de esta iniciativa plenaria, que se debatirá el próximo lunes, el PSOE exige al gobierno provincial tres compromisos clave, empezando por paralizar la tala masiva para preservar todas las especies arbóreas y leñosas, salvo aquellas estrictamente irrecuperables por razones sanitarias justificadas en informes técnicos.

En segundo lugar, reclama priorizar la zona verde mediante la elaboración inmediata de un proyecto de conservación integral de los jardines, con el objetivo de abrirlos al uso público de forma independiente al convento y minimizando el impacto de la nueva edificación. Por último, insta a aclarar los costes reales de la intervención y explicar a la ciudadanía cuánto incrementará el presupuesto final esta evidente ampliación de la superficie construida.

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El registro por vía de urgencia de esta moción responde, según Puentes, a una carrera contra el reloj: «Si la motosierra llega a Santa Clara antes que la moción a la sesión plenaria, la eliminación de los árboles ya no tendrá vuelta atrás».