Rugby, música y litros de camaradería

Pontevedra ya saborea la malta tostada. La tradicional carpa del Mareantes Rugby Club abrió sus puertas a mediodía de ayer en la plaza de España, marcando el inicio de cinco días ininterrumpidos de celebración donde el espíritu celta, la gastronomía y el deporte se dan la mano. Con el brindis inaugural aún resonando y los primeros clientes ya acodados en la barra, la expectación es máxima para una cita por la que la organización calcula que pasarán entre 5.000 y 7.000 personas.

«Esperamos triunfar como todos los años», confiesa Pablo Irago, secretario del club, exjugador y un veterano con 35 años de vinculación a la entidad. Confía en que el tiempo respete la cita para poder ofrecer a los asistentes la tradicional atmósfera de camaradería que ya es seña de identidad del evento. La excusa oficial es la festividad de San Patricio, un guiño que rinde homenaje a los lazos históricos entre Galicia e Irlanda y que evoca la leyenda del rey celta Breogán.

En la práctica, el festival es el gran motor económico y social del club, impulsado por el esfuerzo de unas cien personas, entre jugadores, familiares y cuerpo técnico, que se organizan en turnos para que todo funcione a la perfección. Especialmente este año recuerdan y homenajean a Juan Juncal, uno de los impulsores históricos del evento, recientemente fallecido.

El objetivo para esta edición, impulsada por los días festivos, es ambicioso: batir récords y superar los 4.000 litros de cerveza despachados. En los grifos manda la marca O’Haras, ofreciendo a los puristas su clásica stout negra, una tostada roja y una rubia suave, a las que se suma este año la Estrella Galicia 00 tostada de barril, además de sidra y opciones sin gluten. Para empapar, la propuesta es contundente, pues como bromea Irago, intentan aportar proteínas para ayudar a que la bebida siente bien. Aunque no faltan clásicos como el jamón asado o el roast beef, la reina de las comandas es la salchicha Irish, una pieza fresca condimentada en salsa barbacoa con un toque de cerveza Guinness.

El chef Pepe Solla o el triatleta Gómez Noya, entre los encargados de poner la música en la plaza de España

Más allá de la barra, el Mareantes ha diseñado un programa cultural y de ocio que reivindica el talento pontevedrés y que viene cargado de citas ineludibles. La agenda arrancó ayer con la apertura al ritmo de Sr. Nilsson y Desconcerto. Hoy, aprovechando el festivo, la jornada comenzará con una sesión vermú acompañada de callos, seguida por la tarde de la magia de Yago Barral y una muestra de bandas juveniles del Local de Música. El público tendrá la responsabilidad de votar qué grupo joven abrirá el cartel del sábado, cobrando ya como profesionales. El plato fuerte de esta noche lo servirán Las Perlas del Lérez, un dúo formado por el reconocido chef Pepe Solla y Rodrigo Valiente.

Las proteínas, el mejor acompañamiento de las pintas de cerveza. / Gustavo Santos

La programación no afloja de cara al fin de semana. Mañana por la tarde se celebrará una cata a ciegas dirigida por cerveceros artesanos para poner a prueba el paladar del público, dando paso a una noche que vibrará con Bela e Charlo y Liorta Mou, la banda de rock liderada por el triatleta Javi Gómez Noya.

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El sábado tomará el relevo la banda local ganadora del certamen, seguida del concierto de Chroma. Finalmente, el domingo se despedirá esta edición con una nueva sesión vermú regada con Hijos de Rivera y callos, culminando con un DJ set que pondrá el broche final a la programación musical en la carpa. Todo ello se completará con exhibiciones deportivas a cargo de un club de kickboxing y promoción turística de Irlanda, consolidando en esta décimo cuarta edición esta concurrida fusión de música, cerveza y el incombustible espíritu de camaradería del rugby.