El PSOE acusa a la Xunta de falta de implicación en la reforma de Pasarón

La parlamentaria socialista Paloma Castro acusó ayer al Partido Popular de impedir en el Parlamento gallego la tramitación de una propuesta para implicar a la Xunta en la reforma del terreno de juego del estadio municipal de Pasarón. Según denunció la diputada, los populares votaron en contra en la Comisión Institucional de una iniciativa que planteaba la firma de un convenio entre la administración autonómica, la Diputación Provincial, el Concello y el Pontevedra CF SAD.

Castro sostuvo que la posición del PP en la Cámara gallega contradice el respaldo que, según recordó, esa misma fórmula había recibido previamente en otras instituciones. La parlamentaria socialista señaló que la propuesta ya había sido aprobada en el Concello de Pontevedra y criticó que no saliera adelante ahora en Santiago por el voto en contra del grupo popular.

La diputada vinculó la necesidad de la actuación al estado del césped de Pasarón, que atribuyó a los problemas de drenaje arrastrados desde la última gran reforma del estadio. Según expuso, cuando llueve el campo presenta un deterioro notable, una situación que, en su opinión, repercute tanto en el desarrollo de la competición como en el estado del terreno sobre el que entrenan y juegan los futbolistas.

De acuerdo con la valoración trasladada por la representante socialista, la solución pasaría por rehacer por completo el terreno de juego y su sistema de drenaje, una intervención cuyo coste situó entre los 300.000 y los 400.000 euros. Castro aseguró además que durante el debate ofreció una transacción para condicionar cualquier actuación al resultado de un informe técnico previo, aunque, según su versión, tampoco esa vía permitió acercar posturas.

La parlamentaria defendió la participación de la Xunta apelando a sus competencias en materia deportiva y citó como referencia otras actuaciones en instalaciones gallegas como A Malata, en Ferrol, o el campo del Arenteiro, en O Carballiño. En ese contexto, reclamó al Ejecutivo autonómico un tratamiento similar para Pontevedra y pidió que se abra una vía de colaboración institucional para abordar la reforma.

Castro enmarcó además el problema actual en la remodelación integral de Pasarón culminada en 2012, una obra que, según recordó, acumuló retrasos y sobrecostes antes de su recepción definitiva. La socialista volvió a poner el foco en deficiencias ya denunciadas en aquel proceso, entre ellas los fallos de drenaje, para sostener que parte de las dificultades actuales tienen su origen en aquella intervención.

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El debate sobre el estado del césped de Pasarón reabre así la discusión sobre quién debe asumir el coste de una actuación que el PSOE considera prioritaria para garantizar unas condiciones adecuadas de juego. Por el momento, la propuesta no prosperó en el Parlamento, aunque los socialistas insisten en reclamar un acuerdo entre administraciones para afrontar la reforma.