Política local
El PP propone usar cámaras con IA para reforzar la seguridad
El portavoz municipal del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, presentó ayer el denominado «Plan Pontevedra Segura», una propuesta centrada en reforzar la seguridad urbana mediante la instalación de cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial en varios puntos de la ciudad, un aumento de los recursos de la Policía Local y medidas frente al vandalismo y la degradación del espacio público.
Según explicó, el sistema de cámaras estaría conectado al centro de control policial y permitiría analizar imágenes en tiempo real para detectar altercados, peleas o robos y activar una respuesta más rápida. El PP sitúa como posibles zonas de actuación el casco histórico, la plaza de Barcelos y Campolongo y defiende que este tipo de tecnología ya se emplea en otras ciudades para mejorar la capacidad preventiva y disuasoria de los cuerpos de seguridad.
El PP apunta que la propuesta parte de la idea de que existe una creciente preocupación vecinal por la convivencia y la seguridad en determinados espacios públicos. Domínguez vinculó esa percepción a varios episodios recientes ocurridos en la ciudad y sostuvo que es necesario un plan específico para afrontar este tipo de situaciones.
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