Pontevedra estrena el «Cubofit», un gimnasio modular al aire libre

El Concello de Pontevedra ha instalado en A Xunqueira, junto a los campos de fútbol Manolo Barreiro 2, un gimnasio modular al aire libre destinado a fomentar el entrenamiento de fuerza. Se trata de un equipamiento denominado «Cubofit», cedido gratuitamente por la empresa instaladora para una prueba piloto de seis meses con la que se evaluará su funcionamiento y su uso por parte de clubes y ciudadanía.

La iniciativa busca impulsar la práctica de ejercicio físico más allá de actividades como hacer footing, con especial atención al trabajo de fuerza, cada vez más presente en los programas de salud y entrenamiento. La elección de esta primera ubicación responde a la concentración de instalaciones deportivas en el entorno de A Xunqueira, donde entrenan distintos equipos del municipio.

El módulo instalado forma parte de un sistema diseñado para el entrenamiento al aire libre y existen versiones de mayor tamaño, con capacidad para que trabajen hasta 20 personas a la vez. Su uso está orientado a sesiones dirigidas o supervisadas por profesionales, lo que permitiría integrarlo tanto en la actividad de clubes como en programas vinculados a la promoción del ejercicio físico.

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Si la experiencia obtiene una buena respuesta durante este periodo de prueba, el Concello estudiará incorporar este modelo a otros equipamientos, como pabellones o campos de hierba sintética, tanto en los barrios como en las parroquias del rural. Entre las posibles ubicaciones futuras figura Gatomorto y también se valora la opción de unidades móviles.