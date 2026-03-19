La Panorama y El Combo Dominicano, en el Kalidas Primavera Fest

Caldas de Reis se prepara para dar la bienvenida a la primavera con una nueva edición de su festival de orquestas, que este año cambia de nombre y formato para convertirse en el ‘Kalidas Primavera Fest 2026’ y darle una nueva dimensión.

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, anunció que este evento será más grande y espectacular, destacando a El Combo Dominicano y Panorama como las estrellas del cartel.

Como ya estaba anunciado, el ‘Kalidas Primavera Fest’ se llevará a cabo del 2 al 4 de abril, coincidiendo con los días centrales de la Semana Santa. Fariña destaca que el cambio de nombre y formato, dejando atrás la denominación de ‘Festa da Primavera’ se decidió para ofrecer una experiencia renovada, elevando el perfil del festival conforme las tendencias actuales. Además, se optó por tres días de orquestas en combinación con DJ en lugar de realizar una sola jornada monográfica para estos.

Este año el cartel brilla con luz propia, con dos de las agrupaciones de más tirón del país. El jueves 2 de abril la fiesta comenzará con la mezcla de ritmos de El Combo Dominicano, que traerá a su delantera de renombre, incluyendo la Kenneth, lo finalista del Benidorm Fest, y cerrará con Groove Amigos, DMiron y Carlos López.

El viernes será el turno de Panorama, una de las orquestas más reconocidas en el circuito, que promete hacer vibrar a todas las personas asistentes, con un escenario de 63 metros, un equipo de soy impresionante y grandes pantallas que obligarán al Concello a reforzar el suministro eléctrico para cubrir las necesidades de energía.

El ‘Kalidas’ finalizará el sábado con la actuación de Orquesta Saudade, que completará tres días de música y diversión.

El teniente de alcalde Manuel Fariña subraya que con el importante elenco y los cambios, el ‘Kalidas Primavera Fest 2026’ se perfila "como una cita imprescindible para quien busca disfrutar de la mejor música y un ambiente festivo en Caldas de Reis, consolidándose como uno de los eventos más esperados de la primavera gallega". “Queremos que la gente venga a Caldas a disfrutar de nuestra fiesta y, al mismo tiempo, contribuya a la economía local a través de alojamientos, gastronomía y actividades. Esta vez lo pusimos fácil al hacer coincidir el ‘Kalidas’ con la Semana Santa: quien quiera puede venir a pasar unos días con nosotros”, declaró Fariña, reafirmando el compromiso del festival con la revitalización económica del municipio.

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La música comenzará las tres jornadas a las diez de la noche en el aparcamiento de A Tafona, con entrada gratuita. La organización está trabajando en un dispositivo de tráfico especial y dispone de un Plan de Autoprotección para garantizar la seguridad de todas las personas asistentes, coordinando esfuerzos con la Policía Local y Protección Civil.