«Mulleres de Palabra(s)» vuelve a la provincia con siete citas únicas

El presidente de la Diputación, Luis López, encabezó ayer en el Pazo provincial la presentación de segunda edición del programa «Mulleres de Palabra(s)». Este ciclo, impulsado a través del Ateneo Provincial pola Igualdade, consta de siete actividades que se desarrollarán desde este mes y hasta octubre.

Su objetivo principal es dar visibilidad al papel de la mujer en campos como la ciencia, el arte y la cultura, recorriendo diversos ayuntamientos para ayudar a cerrar las brechas de género todavía existentes. El acto contó con la presencia de la diputada de Igualdad, Paula Bouzós, la periodista Susana Pedreira y las escritoras Arancha Portabales y Gemma Sésar.

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Entre las principales novedades de este año destaca la creación de una biblioteca ambulante que recorrerá distintos centros educativos para acercar al alumnado recomendaciones de obras literarias escritas por mujeres. La programación arrancará el próximo 28 con un encuentro que reunirá a las tres últimas ganadoras del Premio Nacional de Poesía: Mirian Reyes, Chus Pato y Yolanda Castaño. La agenda continuará en abril con talleres de lectura a cargo de Dores Tembrás; dará paso en mayo a una charla con Arancha Portabales en Marín y, en junio, Andrea Fernández Plata dirigirá un taller de cerámica en A Lama. En septiembre, el ciclo llegará al Palacete das Mendoza con la poeta Antía Otero y la artista Guadi Galego, antes de su clausura el 17 de octubre coincidiendo con el Día de las Escritoras. Toda esta iniciativa se enmarca, según destacó el presidente, en una inversión de seis millones de euros destinados a políticas de igualdad.