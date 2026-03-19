Marín celebra San Xosé con un recorrido musical de Mais Cantos

La agrupación musical Mais Cantos volverá a salir a la calle en Marín para celebrar el Día de San Xosé con una propuesta itinerante abierta a la participación vecinal. La actividad, impulsada con el apoyo del Concello, se celebrará durante la jornada de hoy y recorrerá varias plazas y puntos del centro urbano desde el mediodía.

Dirigido por Nelson Quinteiro y a las puertas de cumplir su décimo aniversario, el colectivo pondrá en marcha una comitiva cantada acompañada de guitarra, ukelele y voces. El recorrido arrancará a las 12.00 horas y, según el programa difundido, realizará paradas en distintos enclaves de la villa antes de finalizar en la plaza de Abastos.

La iniciativa está concebida como una celebración colectiva para felicitar de forma especial a quienes conmemoran su santo en esta jornada, entre ellos Xosés, Pepes, Pepitas, María Josés, Josefinas, Finas o Finucas.

Desde la organización señalan que se trata de una «propuesta musical abierta a toda el municipio», pensada para que el público pueda sumarse al recorrido en cualquiera de sus paradas.

El repertorio combinará música popular, cantigas de trabajo marinero, habaneras y serenatas. Además, incluirá piezas muy vinculadas a la identidad local, como Marín del Alma, Xa fun a Marín, De Marín a Portonovo, Cantiga de Marín u O Rodaballo.

La agrupación destaca también que el programa servirá como «homenaje muy especial a la villa de Marín y a su profunda presencia en el cancionero popular y de taberna gallego».

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La comitiva musical estará formada por un numeroso grupo de integrantes vestidas de blanco y adornadas con flores del mismo color, en un guiño muy especial a la tan esperada llegada de la primavera.