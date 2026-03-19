Invierten 28.000 euros en tres locales vecinales

El Concello de Marín visitó este martes las mejoras ejecutadas en los locales e infraestructuras de tres asociaciones vecinales del municipio con cargo al Plan Provincia Comunitaria de la Diputación, que destinó más de 28.000 euros a estas actuaciones. La alcaldesa, María Ramallo, y el edil Pablo Novas recorrieron los espacios junto al diputado provincial Javier Tourís. Las ayudas permitieron a la Asociación de Vecinos Labirinto de Mogor acometer la mejora acústica del salón de actos de la Casa de Cultura, ahora insonorizado. En Santomé, la asociación vecinal y cultural actuó en un parque infantil de su propiedad. Por su parte, San José de Cantodarea renovó el acceso a su local social y pintó varias dependencias. Desde el Concello subrayaron que «es fundamental apoyar a estos colectivos».