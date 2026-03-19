Mejoras en Marín
Invierten 28.000 euros en tres locales vecinales
H.D.
El Concello de Marín visitó este martes las mejoras ejecutadas en los locales e infraestructuras de tres asociaciones vecinales del municipio con cargo al Plan Provincia Comunitaria de la Diputación, que destinó más de 28.000 euros a estas actuaciones. La alcaldesa, María Ramallo, y el edil Pablo Novas recorrieron los espacios junto al diputado provincial Javier Tourís. Las ayudas permitieron a la Asociación de Vecinos Labirinto de Mogor acometer la mejora acústica del salón de actos de la Casa de Cultura, ahora insonorizado. En Santomé, la asociación vecinal y cultural actuó en un parque infantil de su propiedad. Por su parte, San José de Cantodarea renovó el acceso a su local social y pintó varias dependencias. Desde el Concello subrayaron que «es fundamental apoyar a estos colectivos».
- El párking del hospital único se retrasa: el Sergas decide impulsar antes la cafetería
- Investigan una agresión de un grupo de menores a una adolescente de 13 años en Pontevedra grabada en vídeo
- Se inician las obras del centro termal tras más de una década de tramites
- La Armada compra por 1,5 millones dos barcos auxiliares para la Escuela Naval
- Cinco mil dueños ofrecen casas en alquiler en la ciudad, que llega ya a 8.000 inquilinos
- La fermentación como forma de vida
- El Arenas Club - Pontevedra CF suspendido por la inundación del terreno de juego
- Pontevedra resuelve su nueva etapa de reforma de calles por 3,8 millones