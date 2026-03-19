Diputación inyecta 7,6 millones para mejoras en trece concellos

La Diputación inyectará más de 7,6 millones de euros en la comarca a través del II Plan Extra, una dotación económica que logrará movilizar un total de 10,3 millones al sumar las aportaciones locales. Los recursos, que recibirán luz verde definitiva en el pleno ordinario del próximo viernes 27 de marzo, buscan consolidar proyectos transformadores para fijar población y garantizar un crecimiento sostenible en trece ayuntamientos: Barro, Caldas de Reis, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, A Lama, Marín, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Portas, Sanxenxo y Vilaboa. La institución provincial asume de este modo el músculo financiero para obras estratégicas que dinamizarán el territorio, primando la movilidad peatonal, la recuperación de espacios públicos y la creación de dotaciones sociales.

Entre las actuaciones más cuantiosas de este reparto destacan los 900.000 euros asignados a Sanxenxo para cofinanciar el paseo litoral desde Silgar hasta Punta Vicaño y recuperar el sistema dunar de Baltar. Le sigue de cerca Poio, con casi 807.000 euros destinados a la rehabilitación integral de un inmueble como centro de mayores, así como Vilaboa y Caldas de Reis, que ingresarán 700.000 euros cada uno para acondicionar el parque de Riomaior y mejorar el entorno de San Roque, respectivamente.

Municipios como Cuntis, A Lama y Portas percibirán medio millón cada uno para ejecutar mejoras de accesibilidad y seguridad vial, mientras que Marín o Cerdedo-Cotobade superarán los 600.000 euros en sendas peatonales y áreas recreativas.

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A este listado se suman las inyecciones previstas para Ponte Caldelas y Barro, que rozan el medio millón de euros destinados a la recuperación de plazas peatonales y equipamientos musicales, junto con las partidas de Moraña y Campo Lameiro, centradas en la creación de nuevas aceras y espacios públicos. Con la aprobación global de 37 millones de euros para 57 municipios de toda la provincia, el ente busca afianzar el equilibrio territorial, fomentando la vertebración y la igualdad de oportunidades entre el entorno rural y el urbano.