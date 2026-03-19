El Concello de Pontevedra adjudica por 4,4 millones su mayor plan de asfaltado y mejora viaria

El Concello de Pontevedra ha adjudicado por 4.444.436 euros el mayor plan de asfaltado y mejora de la seguridad viaria impulsado hasta ahora en el municipio. La actuación permitirá intervenir sobre 191.304,5 metros cuadrados de superficie repartidos por buena parte del término municipal, desde el casco urbano hasta el rural, pasando por barrios y parques empresariales.

El contrato había salido a licitación por 5.494.531 euros y finalmente fue resuelto por algo más de 4,4 millones. El proyecto incluye una intervención integral sobre la red viaria local, con trabajos de renovación de firmes, repintado de marcas viales, mejora de la señalización horizontal y vertical e instalación o reposición de reductores de velocidad.

El objetivo de esta actuación es mejorar tanto el estado del pavimento como las condiciones de circulación y seguridad en calles, carreteras y accesos repartidos por todo el municipio. Por volumen de obra, el plan supondrá la rehabilitación de un trazado equivalente a cerca de 40 kilómetros lineales, una cifra que da una idea de la dimensión del proyecto.

Las obras se han dividido en cuatro lotes de cuantía similar para facilitar su ejecución y extender la actuación a la práctica totalidad del concello. Los trabajos han sido adjudicados a las empresas E.C. Casas y Covsa, que se repartirán las intervenciones previstas en el centro urbano, los barrios, los polígonos industriales y el rural.

El primer lote, correspondiente al casco urbano, fue adjudicado a E.C. Casas por 1.139.371 euros. En este ámbito se acometerán 33 actuaciones sobre una superficie de 49.977,3 metros cuadrados, con mejoras en calles y espacios de gran uso como la plaza de Galicia, la Alameda, la avenida de Vigo, Bos Aires, Eduardo Pondal, 12 de Novembro, San Xosé o Marqués de Riestra, entre otros puntos.

El segundo lote, también adjudicado a E.C. Casas, asciende a 1.108.375 euros y se centra en barrios y zonas periurbanas. En total, se actuará sobre 46.663,7 metros cuadrados a través de 16 intervenciones en áreas como Monte Porreiro, A Parda, Estribela y O Burgo, además de viales como los de A Seca, Fontesanta, Ponte Muíños o Juan Bautista Andrade.

La mejora de los parques empresariales se canalizará a través del tercer lote, adjudicado a Covsa por 1.072.004 euros. En este caso, las obras afectarán a 43.806,3 metros cuadrados y se concentrarán en O Campiño y O Vao, con la renovación de la capa de rodadura en la totalidad de la superficie delimitada en ambos polígonos.

El cuarto lote, también para Covsa, está destinado al medio rural y cuenta con un presupuesto de 1.124.685 euros. Incluye 46 actuaciones sobre 50.857,2 metros cuadrados y llevará las obras a parroquias como Santa María de Xeve, Santo André de Xeve, Campañó, Mourente, Bora, Salcedo, Tomeza, Lourizán y Lérez, entre otras zonas.

El plazo de ejecución previsto para el conjunto del contrato es de cuatro meses y quince días, aunque el avance real de las obras dependerá en parte de la meteorología. Este tipo de asfaltado en caliente exige condiciones adecuadas de temperatura y ausencia de lluvias, por lo que el calendario podrá ajustarse en función del tiempo.

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Con esta adjudicación, Pontevedra pone en marcha una actuación de gran alcance que busca renovar el pavimento, reforzar la señalización y mejorar la seguridad viaria en un amplio número de puntos del municipio. La combinación de intervenciones en ámbitos urbanos, periurbanos, industriales y rurales convierte este plan en una de las operaciones de mantenimiento viario más extensas acometidas hasta la fecha por el Concello.