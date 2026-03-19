Las cofradías presentan alegaciones al dragado y solicitan participar en su seguimiento

El tan ansiado dragado de la boca de la ría de Pontevedra parece que ya tiene un horizonte, pero ese deseo no evita que el proceso de retirada de los áridos sea bienvenido a cualquier precio. Los diferentes colectivos que puedan resultar afectados o implicados en este ámbito están presentando sus alegaciones a la Xunta de Galicia, un plazo que termina la próxima semana.

Entre las alegaciones presentadas hasta el momento figuran las de las cofradías del fondo de la ría de Pontevedra. Los pósitos han presentado alegaciones al proyecto de dragado para reclamar que el sector marisquero forme parte del seguimiento de la obra y que se extremen las precauciones ante su posible impacto en los bancos marisqueros de la ría de Pontevedra. Así lo explicó a FARO la patrona mayor de la entidad, Mari Carmen Vázquez Nores, quien insistió en que el objetivo no es frenar la actuación, sino garantizar que se lleve a cabo con control y con la participación directa de las cofradías.

Señaló que la principal preocupación del colectivo está en cómo puedan afectar los trabajos y el movimiento de sedimentos al marisqueo. En este sentido, matizó que el sector renunció a que los áridos extraídos del cauce se depositen sobre los bancos marisqueros, pese a que se trata de una arena «aprovechable» y válida para recuperar zonas fangosas. La decisión, indicó, se tomó para evitar conflictos con otros sectores y para no retrasar más una actuación que consideran necesaria.

«Lo que pedimos es que se nos tenga en cuenta y que podamos estar al tanto de todo cuando empiece la obra», resumió la patrona mayor, que pese a esas cautelas defendió la necesidad del dragado de la ría.

Según explicó, el río está «muy cargado» y acumula una gran cantidad de arena, lo que está alterando su comportamiento y afectando a los bancos marisqueros con el cambio de corrientes. A su juicio, la actuación permitiría que el cauce recupere su trazado y favorezca la evolución natural de estas zonas productivas.

Reunión en Pontevedra

Precisamente ayer, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, defendió en Pontevedra la necesidad de avanzar en el dragado del río Lérez y en otras actuaciones pendientes en el litoral gallego, en una reunión con los presidentes de las autoridades portuarias de Marín, Vilagarcía y Vigo centrada en la coordinación de estos proyectos tras el desbloqueo de los puntos de vertido.

En declaraciones a la prensa previas al encuentro, recordó que estas actuaciones se mantenían bloqueadas por la falta de definición de los puntos de vertido. La conselleira explicó que, una vez fijado ese punto para el dragado del Lérez por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, se abre una nueva etapa en la que cada proyecto deberá analizarse de forma individual para determinar su destino de vertido.

En ese contexto, señaló que el dragado del Lérez es una actuación «superimportante» para la Xunta, que prevé invertir 12 millones de euros en una obra con la que se pretende mejorar la seguridad, la navegabilidad y la operatividad del puerto de Pontevedra. Según detalló, el proyecto contempla actuar sobre 4,5 kilómetros y retirar más de 500.000 metros cúbicos de áridos.

Desde el punto de vista administrativo, Villaverde indicó que el proyecto se encuentra actualmente en fase de información pública del proyecto básico y del estudio de impacto ambiental. El plazo para presentar alegaciones permanece abierto hasta la próxima semana y se han recibido alegaciones de entidades del ámbito marítimo-pesquero y de otros colectivos. La conselleira evitó concretar qué organismos las han presentado ni el número aproximado de alegaciones, aunque aseguró que todas serán analizadas por los técnicos para decidir qué aportaciones se incorporan al documento definitivo. En todo caso, sí confirmó que se han solicitado 31 informes.

Empezar el próximo año

La previsión del Ejecutivo gallego pasa por redactar el proyecto definitivo una vez finalice la revisión de las alegaciones y, a continuación, sacar la actuación a licitación. En este sentido, Villaverde confió en poder licitar la obra a finales de este año para empezar a ejecutarla durante 2027.

La titular de Mar subrayó, además, que la reunión con los responsables portuarios sirve también para intercambiar información sobre otros dragados pendientes. Según apuntó, la Xunta tiene más de 20 actuaciones a la espera de informes de Transición Ecológica en el conjunto del litoral gallego.

Sobre el sistema de vertido, explicó que el informe técnico establece tres puntos para las Rías Baixas y que será el Ministerio el que determine en cada caso cuál corresponde a cada dragado, en función de variables como la caracterización del material, la distancia o el volumen de extracción.

En el caso del Lérez, defendió que el material previsto es de categoría A, es decir, áridos, por lo que rechazó hablar de «lodos». También insistió en que el punto de vertido asignado se sitúa más al exterior y a mayor profundidad que el utilizado durante años, y aseguró que, según los datos disponibles, «no habrá afección sobre los bancos marisqueros».

Muestreos del marisqueo

Sobre el marisqueo, Marta Villaverde explicó que la Xunta de Galicia sigue monitorizando el estado de los bancos tras las lluvias y que la semana pasada concluyeron los muestreos realizados con participación de los biólogos de zona y de los técnicos de las cofradías. La administración autonómica está ahora a la espera de recibir los informes de las cofradías para conocer con exactitud el impacto en cada zona y decidir qué medidas adoptar.

La conselleira evitó adelantar si habrá ayudas económicas directas y sostuvo que primero es necesario disponer de un diagnóstico completo. «No hacerlo así sería improductivo», dijo. En todo caso, aseguró que la Xunta mantendrá su línea de apoyo al sector y valorará actuaciones como siembras, rareos o traslados de juveniles en función de las necesidades de cada banco.

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Villaverde admitió que los bancos marisqueros necesitan tiempo para recuperarse y recordó que, tras las lluvias de 2023, ya se habían invertido recursos y se empezaban a apreciar signos de recuperación en otoño, con presencia de talla precomercial y reclutamiento. Sin embargo, lamentó que las lluvias de este año hayan echado por tierra parte de ese trabajo. n