La ciudad busca un regalo para papá

En la víspera del Día del Padre, el pequeño comercio de la ciudad disfrutó de una de esas campañas que, sin alcanzar el peso de la Navidad, sí suponen un balón de oxígeno para el cierre del trimestre. Ropa, dulces y recuerdos concentran estos días un repunte de ventas marcado, sobre todo, por las compras de última hora y por un perfil de cliente muy concreto «Muchas madres vienen a resolver el regalo para padres, maridos y abuelos», aseguran desde la tienda de souvenirs Agasallo.

Tazas y camisetas, un clásico que nunca falla el Día del Padre. | GUSTAVO SANTOS

Por otro lado, en Rei Zentolo constatan desde hace días ese movimiento añadido. «Siempre hay un repunte de regalos para los padres y abuelos y siempre se nota un poco más», explican desde el establecimiento. Entre los artículos más demandados figuran las camisetas y sudaderas, además de complementos como tazas o calcetines.

El escaparate de Rei Centolo luce una colección especial. | GUSTAVO SANTOS

También señalan que muchos clientes llegan sin una idea clara y piden orientación. «Mucha gente viene y pregunta qué tenéis para regalar al padre», explican. En esos casos, triunfan tanto los productos con referencias explícitas a «pai» como otros artículos habituales de la tienda.

Aunque hay compradores previsores que se adelantan un par de semanas, el grueso de las ventas se concentra en los días inmediatamente anteriores. «La gran mayoría vienen durante estos tres días», indican en Rei Zentolo. Una tendencia que coincide con la apreciación de Agasallo, donde resumen el cliente tipo como el que viene «el día antes y a correr un poco». En esta tienda de souvenirs siguen funcionando «camisetas, lo de siempre», junto a algunas novedades como «unos llaveros que son como navajitas y los marcos de fotos».

El perfil del comprador también se repite de un negocio a otro. «Sobre todo las que más compran son las madres», apuntan desde la chocolateía Late&Late, asegurando que «muchas compran por los hijos para el abuelo o la pareja.

En la chocolatería, donde la campaña arrancó con fuerza desde el lunes, destacan productos como cajas con mensajes personalizados o figuras rellenas de bombones. No obstante el rpoducto estrella ha sido la caja de «astillas de chocolate» que porta el mensaje: «De tal palo... Tremenda astilla».

Noticias relacionadas

Una figura discreta, a menudo silenciosa, volverá a ser reconocida durante el día de hoy con tazas, bombones y camisetas por todos esos padres que acompañan, sostienen y permanecen.