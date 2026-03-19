Bodas de plata en uno de los servicios del Hospital Provincial de Pontevedra

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés conmemoró el 25 aniversario de su servicio de Urgencias Materno-Infantiles, emplazado en el Hospital Provincial de Pontevedra. Son dos décadas y media desde su activación asistencial el lunes 19 de marzo de 2001 a las 22 horas.

Desde entonces, en Pontevedra el Hospital Montecelo atiende las urgencias hospitalarias de adultos a partir de los 15 años de todas las especialidades, mientras que el Provincial se encarga de las urgencias hospitalarias materno-infantiles.

Como curiosidad, aquella primera jornada de la nueva planificación de las urgencias hospitalarias hace 25 años, el Complexo Hospitalario de Pontevedra atendió a un total de 237 pacientes. De estas, 176 fueron asistencias a adultos, asumidas en Montecelo, mientras que las restantes 61 se gestionaron ya en el Hospital Provincial-.

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La actual jefa del servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario Pontevedrés, la doctora Isabel Ángel Barba, celebra que «durante todo este intenso e inolvidable período de gran labor de equipo, nuestro servicio de Urgencias Pediátricas y Materno Infantiles del Hospital Provincial en Pontevedra se refrendó como un imprescindible referente asistencial para la continuidad y potenciación de la sanidad pública en toda la comarca».