Arrancan las obras del nuevo tanque de tormentas de Poio

La Xunta y el Concello de Poio inician las obras de construcción del nuevo tanque de tormentas en A Seca, una infraestructura vital para optimizar la red municipal de saneamiento. Esta actuación es fruto de un convenio dotado con cuatro millones de euros que también contempla la renovación integral de las estaciones de bombeo de aguas residuales en el puerto de Campelo y el Mirador, así como la adecuación definitiva del bombeo de Froiz.

El alcalde de Poio , Ángel Moldes, ha puesto en valor esta intervención subrayando que supone el inicio de una de las obras más trascendentales para el municipio.

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Aunque reconoce que es un proyecto que no luce tanto al quedar soterrado, Moldes recalca que resulta una absoluta prioridad para garantizar la calidad del agua de la ría y blindar el futuro del sector del mar. El depósito retendrá las primeras lluvias para evitar vertidos. El plazo de ejecución de la nueva infraestructura será de dieciocho meses.