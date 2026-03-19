Parkings públicos
Más de 1.800 plazas gratuitas para los aparcamientos disuasorios de Caldas de Reis
El Concello acondiciona zonas dañadas por los temporales para garantizar una infraestructura en buen estado para vecinos y visitantes
H.D.
El Concello de Caldas de Reis ha iniciado la puesta a punto de los aparcamientos disuasorios situados en las inmediaciones del casco urbano, una actuación con la que prevé acondicionar más de 1.800 plazas gratuitas de estacionamiento. Los primeros trabajos se desarrollan en la explanada de A Tafona, una de las zonas más afectadas por los temporales del invierno, donde se emplea maquinaria especializada para reparar una superficie muy deteriorada.
Una vez finalicen estas labores, las actuaciones continuarán en las áreas de Juan Fuentes, Porto do Río y Padres Pasionistas. El alcalde, Jacobo Pérez, subrayó la importancia de estos espacios para vecinos y visitantes que acuden a la villa «para hacer gestiones, compras o disfrutar de su tiempo de ocio». El regidor defendió además que «estas 1.800 plazas de estacionamiento gratuito deben estar siempre en las mejores condiciones».
La actuación se suma a otras mejoras urbanas, como la reparación de aceras, el arreglo de alcorques y la limpieza de calles con hidrolavadoras.
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