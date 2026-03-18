El TapeaPoio se celebrará del 1 al 17 de mayo con tapas a cuatro euros

La tercera edición del certamen gastronómico TapeaPoio 2026 se celebrará del 1 a 17 de mayo y ya apunta a un récord de participación, al contar a día de hoy con más de una veintena de locales confirmados. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 31 de marzo y los restaurantes inscritos podrán presentar sus propuestas en modalidad tradicional y/o creativa a un precio único de 4 euros, optando a premios a la mejor tapa concedidos por el público y por un jurado experto. También habrá premios para las personas participantes en las votaciones, con una dotación que el Concello espera superar respecto a los más de 7.500 euros repartidos en 2025.

El Concello de Poio celebró en el Casal de Ferreirós una reunión de trabajo con la hostelería local de cara a Semana Santa, en la que el TapeaPoio fue uno de los puntos centrales, así como las Xornadas Gastronómcias da Ameixa, de octubre.