El PP exige explicaciones sobre el cuerpo de extinción de incendios

El Partido Popular de Pontevedra llevará al pleno ordinario del 23 de marzo la situación del parque municipal de bomberos, al considerar que el servicio atraviesa un momento delicado y que el gobierno local debe dar explicaciones. La interpelación, presentada por la concejala Pepa Pardo y dirigida a la edil de Protección Ciudadana, Eva Villaverde, reclama conocer qué medidas se han adoptado y cuáles se prevén para garantizar los servicios mínimos, así como la seguridad de la plantilla y de los ciudadanos que dependen de este servicio esencial.

Según sostiene el PP, en los últimos meses se han producido incumplimientos reiterados de esos mínimos, sin que el Ejecutivo local haya respondido a los escritos registrados por la oposición para reclamar soluciones urgentes. Los populares vinculan además esta iniciativa a las advertencias lanzadas por los propios bomberos y por la Junta de Personal, que el pasado febrero calificó de crítica la situación del parque y pidió incluso su cierre temporal cuando no se garantice una dotación mínima de seis efectivos por turno.