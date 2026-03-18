La molestia vecinal por un palomar urbano llega a la Valedora do Pobo

Los vecinos de Monte Porreiro, más concretamente, los del bloque veinituno de la calle Alemania, llevan más de tres años conviviendo con indeseadas. Las palomas, desde finales de 2023, son un miembro más de la comunidad de vecinos y han creado mucho malestar entre los inquilinos de dicho edificio. Por la estructura del inmueble, los tendales dan a un patio interior del que las aves se han adueñado, degradado y plagado de residuos. Esta situación supone un riesgo para la salud pública y una oleada de desperfectos en el edificio de una cuarentena de personas que se llevan todo este tiempo denunciando la situación sin recibir ninguna solución real.

Las consecuencias de las palomas que anidan, de acuerdo con el testimonio de María Luisa Besada y Elena Filgueira, las vecinas que encabezan las denuncias, son materiales, higiénicas y de convivencia. Entre ese sinfín de problemáticas, las denunciantes destacan la acumulación de excrementos y plumas; imposibilidad de limpieza eficaz; los daños en coches, garajes, trasteros y elementos estructurales del edificio y canalizaciones; y la crispación y alteración de la vida cotidiana del bloque. Dentro de esa perturbación del entorno vecinal juega un papel importante una de las vecinas que, pese a ser advertida a instada a que cese su actividad, se dedica a alimentar a los animales; una práctica insalubre y que ha sido denunciado ante la policía.

El problema fue expuesto en junio de 2024 por primera vez a los organismos públicos, el Concello de Pontevedra, al ser competencia municipal el control de plagas. Conforme a los testimonios de los vecinos, las medidas tomadas fueron insuficientes y, aunque en un primer momento sí que se redujo el número de aves y sus respectivos daños, fue efímero.

La comunidad vecinal, tras más de año y medio desde ese escrito, comenzó este mes una segunda fase en la que, tras la respuesta insuficiente del ayuntamiento, se incluyó una nueva presentación ante el Ayuntamiento de Pontevedra, una solicitud dirigida a Sanidad Pública a través del registro de la Xunta de Galicia, una queja ante la Valedora do Pobo, la recopilación de firmas y fotografías, así como la búsqueda de difusión en los medios de comunicación.

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