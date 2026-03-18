Los médicos del CHOP sobre el perjuicio de la huelga en los pacientes: «Esto se hace por ellos»

«Esto se hace por ellos». Afirman los médicos sobre las protestas que están llevando a cabo a nivel nacional reivindicando unas condiciones laborales que también beneficiarán a los usuarios. «O se mejora o, desde luego, la gente no va a estudiar Medicina», advierten.

La huelga a nivel nacional entre los días 16 y 20 está teniendo un notable impacto en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, donde el sindicato Simega asegura que el seguimiento alcanza entre el 75% y el 80% en el ámbito hospitalario. En Atención Primaria, el respaldo a la protesta ronda el 20%, según los cálculos de la organización. Los porcentajes son mucho menores según la Consellería de Sanidade, que no pasa del 24% en el Complexo Hospitalario de Pontevedra y del 29% en el de O Salnés.

Así lo explicó este miércoles Enrique Marra, representante de este sindicato médico, que defendió la necesidad de un estatuto propio para médicos y facultativos como principal reivindicación de un paro convocado en toda España. «No falta una sola autonomía que en esta semana del 16 al 20 haga huelga», subrayó, al tiempo que insistió en que el conflicto responde a un problema que sigue sin resolverse.

Según expuso, los profesionales reclaman una mesa de negociación específica para el colectivo, una clasificación profesional acorde con su formación y responsabilidad, una jornada de 35 horas y una mejora de las condiciones de las guardias. En este punto, denunció que las horas de guardia se pagan por debajo de la hora ordinaria de trabajo y que, además, no computan de cara a la jubilación.

Marra también incidió en la necesidad de establecer una jubilación voluntaria y flexible entre los 60 y los 70 años, en función de la situación de cada profesional, así como recuperar derechos laborales y retributivos, entre ellos las pagas extra y un régimen de incompatibilidades equiparable al del resto de empleados públicos.

«O se mejora o, desde luego, la gente no va a estudiar Medicina», advierten los facultativos

El representante sindical cargó además contra el Ministerio de Sanidad y, en particular, contra la ministra, a la que acusó de no atender las demandas del colectivo. En su opinión, el departamento estatal «sigue dando palos de ciego» mientras son las comunidades autónomas las que acaban soportando las consecuencias del conflicto. En el caso gallego, aseguró que el Sergas y el conselleiro ya han instado en varias ocasiones al Ministerio a abrir una negociación.

La huelga está afectando a distintos servicios sanitarios del área. Aunque Marra evitó concretar qué especialidades registran mayor incidencia, señaló que la participación está siendo «muy similar» entre distintos perfiles y citó, entre otros, a ginecólogos, pediatras, neurólogos, cirujanos, anestesistas y traumatólogos.

Daño a los usuarios

El sindicalista reconoció las molestias que la protesta puede provocar a la ciudadanía, con retrasos en consultas y actividad asistencial, y pidió disculpas por ello. No obstante, defendió que esta movilización busca precisamente preservar la calidad de la sanidad pública. «Esto se hace por ellos», afirmó, en referencia a los pacientes, al advertir del deterioro progresivo del sistema sanitario.

Marra también alertó del efecto que este contexto puede tener sobre el relevo generacional en la profesión. A su juicio, la presión asistencial y el empeoramiento de las condiciones laborales están desincentivando a las nuevas generaciones. «La vida real de los médicos ahora mismo no tiene nada que ver con la de hace 25 años», aseguró. «O se mejora o, desde luego, la gente no va a estudiar Medicina», advirtió.

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En cuanto a las posibles vías de presión institucional, Simega reclama a la Consellería de Sanidade que intensifique su postura frente al Ministerio. En este sentido, avanzó que el sindicato propondrá al conselleiro impulsar en Galicia una iniciativa similar a la planteada en Madrid: una proposición no de ley en el Parlamento autonómico para reclamar formalmente un estatuto propio para médicos y facultativos.