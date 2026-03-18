Marqueta: «Ojalá ganar siempre con la portería a cero»

La solidez defensiva se ha convertido en uno de los principales argumentos del Pontevedra para mantenerse en la zona alta de la clasificación. El conjunto granate ha dejado su portería a cero en cuatro de las seis últimas jornadas, un dato que refleja la fiabilidad defensiva del equipo, que contrasta con el momento complicado de cara a puerta en una categoría en la uqe el más mínimo detalle marca la diferencia.

Raúl Marqueta es uno de los protagonistas de este salto de nivel. El guardameta ha puesto en valor ante los medios el rendimiento del equipo por delante de las actuaciones individuales. «Ojalá que ganáramos siempre con la portería a cero, pero mientras ganemos es lo importante», apuntó.

Pese a que los últimos resultados han impedido una mayor continuidad, el portero maño transmitió calma y confianza en el trabajo del equipo. «Estamos tranquilos. Vamos semana a semana, partido a partido», afirmó. En esa línea, defendió la posición del conjunto lerezano en la tabla y recordó que el equipo sigue metido en la pelea por el play-off pese a tener pendiente el choque ante el Arenas. «Seguir en esta posición con un partido menos es un reflejo de que estamos haciendo las cosas bien», subrayó Marqueta.

Incidió también en la enorme competitividad de la categoría, donde no hay margen para la relajación. «Cualquiera le puede ganar a cualquiera si no compites los 90 minutos al 100%», advirtió comentando la sorprendente victoria del Guadalajara en el campo del Mérida por 1-4.

El próximo compromiso medirá al Pontevedra con el Ourense, un rival especial para el meta —y para su entrenador—, que militó cuatro temporadas en sus filas. «Siempre va a ser especial porque he estado cuatro años allí», reconoció. Aun así, avisó del peligro del conjunto ourensano, al que definió como un equipo que «compite al máximo» y que llega «reforzado» tras su buen partido ante el Ferrol.

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De cara al duelo de este sábado en Pasarón, Marqueta prevé «un partido de muchas disputas» y admitió que el estado del terreno de juego, aunque ha mejorado, puede seguir condicionando el estilo de los granates. Además, puso en valor la competencia con Edu Sousa en la portería, destacando que «entre los dos estamos haciendo muy buenos números y lo importante es ayudar al equipo para conseguir el objetivo».