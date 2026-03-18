Mariflor o cómo aprender a valorarse

Amencer-Aspace presentó ayer en el Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra su cuento «Mariflor. O camiño dos pequenos tesouros», una propuesta sensorial creada íntegramente por el equipo del personal del colegio de la asociación en Lourizán. Según explicó a FARO su directora, María Acuña, se trata de un cuento «de fabricación propia» en todos sus aspectos, desde la idea original y el guión hasta la escenografía y los personajes.

La actividad se realizó como una experiencia abierta y adaptable. «Es un cuento para edades pequeñas, infantil, incluso para Primaria y un poco más allá. Es para todos los públicos», señala Acuña.

La historia gira en torno a Mariflor, una flor inquieta y curiosa que emprende un viaje en busca de cosas especiales. Durante su recorrido se encuentra con distintos personajes y elementos de la naturaleza, como un pájaro, un pez o una oveja, que le ofrecen experiencias sensoriales diversas: la suavidad de la lana, el colorido de las plumas o el movimiento del agua. Cada una de esas vivencias se convierte en un pequeño tesoro que la protagonista guarda en una caja.

Un niño observa una planta durante la sesión de cuentacuentos. | GUSTAVO SANTOS

Sin embargo, al regresar a casa, al jardín del que partió, Mariflor descubre el verdadero sentido de su viaje. Todo aquello que admiraba en los demás también estaba en ella misma. «Es un cuento sobre identidad personal, sobre autoestima», resume la directora. El relato transmite así que todas las personas poseen aquello que les hace únicas y especiales.

La sesión no se limitó a la narración oral. El proyecto está concebido como una representación completa en la que se entrelazan música, imágenes y participación del público. Así, el cuento estuvo arropado con música, con canciones en directo e incluso con un ukelele para crear ambientación. Además, la puesta en escena se apoyó en proyecciones e imágenes que acompañaron el viaje de la protagonista por distintos entornos.

El trabajo de «Mariflor. O camiño dos pequenos tesouros» es fruto de cuatro profesionales. La propia María Acuña asumió la narración y ejerce de hilo conductor de la historia. Otra compañera se encargó de la ambientación musical y de acercar experiencias sensoriales a los niños y niñas asistentes. Una tercera persona manejó el proyector y los sonidos que envuelven el viaje de Mariflor, mientras que la cuarta profesora dio vida a los personajes y elementos con los que se cruza la flor.

Un momento de la representación del cuento, ayer en el Salón do Libro de Pontevedra. / Gustavo Santos

Uno de los aspectos más singulares de la propuesta es su cuidada escenografía. Los materiales fueron elaborados por el propio equipo y están concebidos para aportar realismo y cercanía al relato. La flor protagonista, las ovejas de distintos tamaños o la montaña que aparece en la historia son piezas artesanales, grandes y consistentes, creadas expresamente para esta actividad. «Son materiales hechos por nosotros mismos, muy bonitos, muy profesionales, que arropan el cuento y le dan un punto de realismo», destacó Acuña.

El cuento fue creado en uno de los talleres que se llevan a cabo en el centro educativo de Amencer-Aspace en Lourizán.

Noticias relacionadas

La sesión en el Salón do Libro, en el Pazo da Cultura, estuvo abierta tanto a usuarios de Amencer-Aspace como a familias y público general. De hecho, esa convivencia es otra de las finalidades de la propuesta. «La idea también es fomentar la convivencia con otras familias y dar a conocer cómo trabajamos», apuntó la directora. n