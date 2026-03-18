Poio
La limpieza de las playas enfrenta a Concello y BNG
El problema sería la retirada de los arenales de los residuos arrastrados por los temporales
Los efectos de la cadena de temporales, que también se dejaron notar en los arenales de Poio, han enfrentado al gobierno local y al grupo del BNG de la oposición. Mientras que los nacionalistas piden al Concello de Poio un «operativo urgente» de limpieza y retirada de plásticos de las playas, desde el equipo de Ángel Moldes les responden que esos trabajos de limpieza ya se están realizando desde hace tiempo.
La portavoz del grupo municipal del BNG, Marga Caldas, denuncia que el material de todo tipo que llegó por el mar, junto con buena cantidad de algas, «sigue por todos los arenales provocando daños ambientales, además de tener un impacto estético y turístico grave ahora que comienza la temporada de afluencia de visitantes, con la Semana Santa a las puertas».
Caldas destaca que la limpieza de las playas «debería estar planificada por el Concello dentro de las tareas comunes de mantenimiento de espacios públicos» y asegura que «no se ha realizado ninguna actuación ni parece que esté prevista a corto plazo». «La inacción municipal, subraya la nacionalista, aun es más grave porque el mal tiempo arrastró al litoral plásticos, algas y restos de fauna, así como artes de pesca que estaban a la deriva».
Según denuncia la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, todo ese material «está produciendo serios daños ambientales al no ser recogido, ya que en muchas ocasiones vuelve al mar alterando el ecosistema costero».
Explica que se bien las actuaciones de mejoras de las equipaciones e infraestructuras dañadas por los temporales requieren de una inversión económica grande para volver a la normalidad, el operativo de limpieza «es urgente, necesario y tiene un coste económico menor».
El gobierno responde
La respuesta por parte del Concello no se ha hecho esperar y ayer mismo fuentes oficiales municipales recordaron que «el Concello de Poio ya lleva un mes limpiando en las playas del municipio, priorizando actuar en aquellas en donde los residuos suponen un riesgo grave para los bancos marisqueros».
En este sentido, añade que esta retirada se está haciendo en colaboración con las mariscadoras del fondo de la ría y coordinados por el biólogo de la Lonja de Campelo, «para evitar la mortandad de la almeja y los prejuicios que supondría para uno de los sectores más importantes del municipios.
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