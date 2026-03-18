José Antonio Pedrosa será el Artista Marinense do Ano 2026

José Antonio Pedrosa será el Artista Marinense del Año 2026, continuando una larga y preciosa tradición con la que se quiere impulsar desde la villa a aquellos que llevan trabajando en una trayectoria artística digna de mención y de reconocimiento y que hace que Marín sea un pueblo de artistas.

El sacerdote, que fue párroco en San Xulián durante muchos años, mantuvo una reunión en el Museo Torres con la alcaldesa, María Ramallo, para cerrar los detalles de la exposición, que se podrá visitar a lo largo del mes de mayo.

Pedrosa, a quien la vocación religiosa le llegó mucho más tarde que la de la pintura, ingresó en 1958 en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, donde se formó como artista. Desde entonces, su vida fue llevándolo con su arte hasta lugares de todo el mundo.

Sevilla, A Coruña, Brasil, Holanda, Francia, Canadá, Estados Unidos, Marín, Vigo, Barcelona, Alicante, Pontevedra, Córdoba, Valencia, Ourense, Toledo, Talavera de la Reina, Vitoria, Bilbao, San Sebastián y París conforman la cartografía artística de un pintor que retrata Galicia y sus personajes con un estilo único y personal.

Una pintura ancestralmente gallega, en la que predomina el figurativismo elemental, con un marcado carácter costumbrista y luminoso, sin caer en el artificio y con un gran dominio de las texturas y de la expresividad.

La alcaldesa declaró que es «un honor hacerle este homenaje a un hombre muy querido en nuestra villa y que lleva demostrando que tras sus pinceles existe una Galicia inmortal, un apego a nuestra tierra y una técnica envidiable».

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La exposición, que estará comisariada por el pintor marinense Antón Sobral, podrá verse en el Museo a partir del mes de mayo.