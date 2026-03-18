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Jornada de reforestación en el Monte Pornedo

Jornada de reforestación en el Monte Pornedo | FDV

Jornada de reforestación en el Monte Pornedo | FDV

Alrededor de 40 alumnos y alumnas del CEIP Plurilingüe do Carballal participaron el lunes en una jornada de educación ambiental organizada por la Comunidad de Montes Veciñais en Man Común de San Xulián en el monte Pornedo (Pituco).

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