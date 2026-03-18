Investigado por un delito de trata de seres humanos en Pontevedra

La Guardia Civil ha destapado una presunta trama de explotación laboral en establecimientos de hostelería de la provincia de Pontevedra, en el marco de la denominada operación Bugonia. La investigación, dirigida por el equipo de Policía Judicial con base en Cambados, se salda con la identificación de 11 víctimas y un investigado, acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores y amenazas.

Es un hombre de 53 años, vecino de Cuntis, que cuenta con antecedentes policiales por hechos de similar naturaleza.

El caso se inició tras la denuncia de un extrabajador, que alertó a las autoridades sobre su situación de explotación y la existencia de más personas en condiciones similares, no solo en el local donde trabajaba, sino también en otros establecimientos de la provincia. A partir de esta información, los agentes iniciaron una investigación que permitió localizar varios locales implicados en los municipios de Barro, Cuntis y A Estrada.

Según las pesquisas realizadas, el sospechoso captaba a las víctimas a través de páginas web de empleo, ofreciéndoles supuestas condiciones laborales atractivas, como contrato, salario acorde a la jornada, alojamiento y facilidades de incorporación.

Sin embargo, una vez que los trabajadores se desplazaban hasta la provincia, eran sometidos a largas jornadas laborales, trabajando durante todo el día y siendo trasladados entre distintos locales propiedad del investigado para cubrir turnos. Al finalizar la jornada, eran llevados al lugar donde pernoctaban, ubicado en la parte superior de uno de los establecimientos.

En la fase final de la operación, la Guardia Civil llevó a cabo varias inspecciones administrativas de forma simultánea en todos los locales implicados, lo que permitió identificar a más personas en situación de explotación.

En estos dispositivos también participaron efectivos de la Patrulla Fiscal de la Compañía de Cambados, así como personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La operación, que continúa bajo investigación, está siendo dirigida por el juzgado de instancia e instrucción de Caldas de Reis.