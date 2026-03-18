Una investigación demuestra el uso intenso de la IA entre el alumnado

La Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de la Universidade de Vigo ha desarrollado un proyecto de innovación educativa para analizar cómo la inteligencia artificial (IA) está transformando el trabajo académico de alumnado y profesorado. Coordinado por la profesora Helena Vila, el estudio contó con la participación de 146 estudiantes de los grados en Educación Infantil, Educación Primaria y Ciencias da Actividade Física e do Deporte, así como de 28 docentes. Fue realizado en 2025.

Los resultados muestran que el estudiantado integra la IA de forma habitual en su día a día, sobre todo para buscar información, generar ideas, organizar tareas y mejorar la redacción, con ChatGPT como herramienta más utilizada.

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El profesorado, en cambio, mantiene una posición más prudente y reflexiva, empleando estas tecnologías principalmente para elaborar materiales, crear recursos visuales y planificar actividades docentes, al tiempo que expresa una mayor preocupación por los retos éticos, la fiabilidad de la información, los sesgos y su impacto en la calidad del aprendizaje. El proyecto incluyó además tres sesiones formativas sobre IA, con buena acogida entre más de 30 docentes del campus, y una experiencia práctica en el grado de Ciencias da Actividade Física e do Deporte.