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Una investigación demuestra el uso intenso de la IA entre el alumnado

En cambio el profesorado lo utiliza de forma más selectiva

Helena Vila José María Cancela, en el campus pontevedrés. | FDV

Helena Vila José María Cancela, en el campus pontevedrés. | FDV

A.L.

Pontevedra

La Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de la Universidade de Vigo ha desarrollado un proyecto de innovación educativa para analizar cómo la inteligencia artificial (IA) está transformando el trabajo académico de alumnado y profesorado. Coordinado por la profesora Helena Vila, el estudio contó con la participación de 146 estudiantes de los grados en Educación Infantil, Educación Primaria y Ciencias da Actividade Física e do Deporte, así como de 28 docentes. Fue realizado en 2025.

Los resultados muestran que el estudiantado integra la IA de forma habitual en su día a día, sobre todo para buscar información, generar ideas, organizar tareas y mejorar la redacción, con ChatGPT como herramienta más utilizada.

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El profesorado, en cambio, mantiene una posición más prudente y reflexiva, empleando estas tecnologías principalmente para elaborar materiales, crear recursos visuales y planificar actividades docentes, al tiempo que expresa una mayor preocupación por los retos éticos, la fiabilidad de la información, los sesgos y su impacto en la calidad del aprendizaje. El proyecto incluyó además tres sesiones formativas sobre IA, con buena acogida entre más de 30 docentes del campus, y una experiencia práctica en el grado de Ciencias da Actividade Física e do Deporte.

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