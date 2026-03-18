Intervenidas 302 botellas de alcohol por supuestas infracciones fiscales en Marín

La Guardia Civil ha intervenido un total de 302 botellas de bebidas alcohólicas durante una inspección realizada en una distribuidora local de Marín, en el marco de un operativo de control sobre el cumplimiento de la normativa fiscal vigente.

La actuación fue llevada a cabo por agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de Marín. En una primera inspección, los efectivos localizaron 182 botellas de distintas capacidades con bebidas como whisky, ginebra, ron, vodka, tequila y otros licores. Según fuentes de la investigación, estos productos incumplían la normativa recogida en la Orden HAC 1271/2019, que prohíbe su comercialización en determinadas condiciones.

Durante una segunda revisión dentro del mismo dispositivo, los agentes detectaron otras 120 botellas de 0,7 litros de licor café y aguardiente. En este caso, las bebidas presentaban precintas fiscales erróneas, un requisito indispensable para su distribución legal.

La Guardia Civil levantó en el lugar las correspondientes actas-denuncia e informó a los responsables del establecimiento de que los hechos serán puestos en conocimiento de la autoridad competente. De acuerdo con la investigación, las irregularidades detectadas podrían constituir infracciones graves de la Ley de Impuestos Especiales.

Las sanciones previstas para este tipo de incumplimientos contemplan multas compuestas por cantidades fijas y otras proporcionales, a partir de 1.202,02 euros.

Noticias relacionadas

Toda la mercancía intervenida ha quedado precintada y permanece depositada en el propio establecimiento, a disposición de la autoridad competente.