Inscripciones
La III Xuntanza de Maiores de Poio será el 19 de abril
A.L.
Poio
La tercera Xuntanza de Maiores del Concello de Poio ya tiene fecha: se celebrará el domingo 19 de abril. La carpa instalada en la Reiboa, en A Seca, se convertirá una vez más en un gran punto de encuentro para personas mayores tanto del municipio como de otros ayuntamientos.
La jornada comenzará a las 13.00 horas e incluirá la comida, baile con música en directo y sorteo de regalos. El precio es de 25 euros. Los interesados pueden inscribirse a partir de este viernes, 20 de marzo, en el Pazo Besada, de 9 a 14 horas.
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