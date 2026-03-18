Los II Premios Sociales reconocen a Amencer-Aspace y a Juan XXIII

El Centro Príncipe Felipe acogió ayer la entrega de los II Premios Sociales de la Diputación, una cita que sirvió para reconocer el trabajo de entidades y profesionales que sostienen buena parte de la atención a personas vulnerables en la provincia. La gala dejó además una imagen muy vinculada a Pontevedra, tanto por el escenario elegido como por la presencia destacada de asociaciones con implantación directa en la ciudad y su entorno.

Uno de los nombres propios de la jornada fue la asociación pontevedresa Amencer-Aspace, distinguida por su trayectoria en la atención a personas con parálisis cerebral y a sus familias. La entidad, referente en este ámbito, cuenta con centros en Pontevedra, Vilagarcía y Vigo, y ha ido ampliando en los últimos años su red asistencial con nuevos servicios y con la incorporación de tecnología orientada a mejorar la autonomía de las personas usuarias. Su reconocimiento la situó entre las entidades con mayor peso de la gala.

También tuvo un lugar destacado otro colectivo pontevedrés, la Asociación Juan XXIII, una organización con una larga trayectoria en la atención a personas con discapacidad intelectual. La asociación dispone de centros en Pontevedra y Cangas y ha ido extendiendo su actividad a lo largo de las últimas décadas, tanto en recursos de atención directa como en apoyo a las familias. Su premio volvió a poner el foco en el papel que este tipo de entidades desempeñan desde hace años en la red social y asistencial de la comarca.

La elección del Príncipe Felipe como escenario dio además un peso propio al acto. El complejo cumple este año 50 años como uno de los principales referentes provinciales en atención educativa, sanitaria, asistencial y social. En sus instalaciones son atendidos más de 200 menores y trabaja un equipo formado por más de 200 profesionales, una dimensión que explica su peso dentro del sistema de apoyo social y su valor simbólico a la hora de acoger una gala de estas características.

La ceremonia incluyó además un repaso a otras iniciativas premiadas de la provincia. En el caso de Vigo, los reconocimientos recayeron en Alborada, por su proyecto de prevención de la conducta suicida; en el Plan Comunitario de Teis, por su trabajo vecinal en red; en Son de las Flores, por utilizar la música como herramienta de inclusión con menores; en ASANOG, por su acompañamiento a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias; y en Guadalupe Egido Pérez, homenajeada por toda una vida dedicada al ámbito social.

Junto a los nombres premiados, la ceremonia sirvió también para visibilizar el trabajo que se realiza cada día en ámbitos muy distintos, desde la discapacidad y la atención a menores hasta el acompañamiento en situaciones de enfermedad o vulnerabilidad. Ese tejido, sostenido por asociaciones y profesionales, forma parte de una labor constante que rara vez ocupa espacio en primer plano, pero que resulta decisiva para muchas personas.

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Más allá de los galardones, la jornada dejó el retrato de una red social y asistencial que sigue apoyándose en entidades con una larga implantación y en centros especializados que mantienen una actividad diaria esencial. La gala funcionó así como un reconocimiento a esa tarea continuada, muchas veces discreta, pero fundamental en la vida de numerosas familias.