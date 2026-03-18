Un fallo en la maniobra frustró el robo de un turismo en Caldas

La Guardia Civil investiga a un vecino de Caldas de Reis, de 35 años, como presunto autor de un delito de hurto y uso de vehículo a motor en grado de tentativa, en relación con unos hechos ocurridos en julio de 2025 en esta localidad pontevedresa.

Según informó este miércoles el Instituto Armado, la investigación fue desarrollada por el Equipo EBIO y el Puesto de la Guardia Civil de Caldas de Reis, que lograron esclarecer un intento de sustracción de un turismo estacionado en la vía pública que finalmente no llegó a consumarse.

Los agentes comprobaron en su momento que el vehículo presentaba signos de forzamiento en la cerradura y el interior visiblemente revuelto. En la posterior inspección técnico-ocular, los investigadores constataron que la persona ahora investigada había accedido al habitáculo y manipulado el cableado del sistema eléctrico del coche con la intención de ponerlo en marcha.

Sin embargo, el intento se vio frustrado por los daños que el propio sospechoso causó durante la maniobra. Siempre según la Guardia Civil, al tratar de desbloquear el mecanismo de seguridad del volante ejerció una fuerza excesiva sobre la columna de dirección, hasta inutilizarla por completo. Esa avería dejó bloqueadas de forma irreversible las ruedas delanteras, imposibilitando cualquier desplazamiento del turismo y obligando al autor a abandonar el lugar a pie.

A pesar de que el robo no se consumó, la Guardia Civil inició diligencias por una tentativa de hurto y uso de vehículo a motor. La identificación del investigado fue posible después de relacionar los indicios recogidos en el lugar de los hechos.

El hombre investigado, vecino del municipio, cuenta además con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, según indicaron las mismas fuentes.

Los daños ocasionados en el sistema de dirección y en el encendido del vehículo fueron cuantiosos y obligaron al propietario a acometer una reparación integral del conjunto mecánico de guiado.

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Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia, sección civil e instrucción de Caldas de Reis, en funciones de guardia. La Guardia Civil recordó además la conveniencia de alertar de inmediato al 062 ante cualquier actividad sospechosa en zonas de estacionamiento, especialmente durante la noche.