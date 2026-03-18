Suceso
Detenido en Ames un prófugo buscado en Pontevedra
La Policía Local de Ames (A Coruña) ha localizado en el municipio a un hombre que estaba en busca y captura por orden de un juzgado de Pontevedra para su ingreso en prisión. La detención se produjo en la mañana del martes en una intervención policial que los agentes locales realizaron en la Avenida da Maia, en Bertamiráns.
Los policías le ordenaron detenerse al comprobar que conducía un patinete eléctrico en el que llevaba una motosierra. Una vez identificado, los agentes comprobaron que tenía pendiente esa orden de busca y captura, por lo que le trasladaron al puesto de la Guardia Civil en Milladoiro.
Los investigadores tratan ahora de averiguar si el patinete eléctrico y la motosierra que tenía en su poder son fruto de algún hurto.
Tras completar las diligencias de investigación, la Guardia Civil lo pondrá a disposición judicial.
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