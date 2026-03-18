Denuncian la falta de matrona en los centros de salud de Cotobade

La Plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública ha denunciado la retirada del servicio de matrona en los municipios de Cerdedo-Cotobade y Forcarei, una situación que, según advierte, deja a las mujeres de la comarca de Terra de Montes sin una atención sanitaria básica y especializada.

Según explica el colectivo, hasta el pasado mes de febrero ambos ayuntamientos contaban con servicio de matrona varios días a la semana, repartido entre los centros de salud de Forcarei, Tenorio y Carballedo, después de más de dos años de reclamaciones vecinales. Sin embargo, desde comienzos de marzo, aseguran, el servicio ha desaparecido de los tres ambulatorios.

La única alternativa comunicada hasta el momento, siempre según la plataforma, es la atención «solo para urgencias» los días 24 y 31 de marzo en el centro de salud de Tenorio. El colectivo lamenta además que no existan «buenas perspectivas» de recuperación del servicio en los próximos meses.

La plataforma recuerda que las matronas atienden a las mujeres en distintas etapas de su vida, desde la adolescencia hasta la vejez, y desarrollan labores relacionadas con la salud sexual y reproductiva, la prevención, la educación afectivo-sexual y la detección precoz de distintas problemáticas.

Entre esas funciones, enumeran el fortalecimiento del suelo pélvico y la prevención de la incontinencia urinaria, el abordaje de la menopausia, la información sobre anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual, la prevención del cáncer de cérvix y mama, la atención a disfunciones sexuales, la detección inicial de posibles casos de violencia de género, el acompañamiento a la diversidad sexual o la orientación sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

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«Exigimos como pacientes de la sanidad pública y como mujeres que no se nos discrimine», señalan desde la plataforma.