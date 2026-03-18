Sentencia
Condenado por acosar a su exmujer durante el divorcio
Pontevedra
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a un hombre a un año de prisión por un delito de acoso en el ámbito de la violencia de género contra su expareja durante el proceso de divorcio. Asimismo, el tribunal lo ha absuelto del delito de agresión sexual por el que también venía siendo acusado, al no considerar acreditados los hechos.
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