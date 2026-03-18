El Concello amplía las horas del SAF y elimina parte de la lista de espera

El Concello de Sanxenxo, a través del departamento de Servicios Sociales,continúa trabajando para eliminar la lista de espera de usuarios del Servicio de Axuda no Fogar (SAF). Este fue el principal objetivo que llevó al gobierno a rescindir la concesión y adelantar el concurso para pasar de las 52.252 a las 84.000 horas anuales. En estos momentos, en la lista de espera se encuentran 96 familias, pero se trata de un servicio vivo que varía en función de las necesidades y de la concesión de la dependencia.

El aumento de horas será progresivo, pero las primeras 1.000 horas de ampliación ya han permitido eliminar la lista de espera de los usuarios con mayor grado de dependencia (7 usuarios), reducir el grado 2 en tres personas y ampliar las horas demandadas en estos grados. En estos momentos, el Concello atiende a través del SAF a 73 familias y mantiene a la espera a 26 de grado 2 y 70 de grado 1.

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Idades, nueva concesionaria, asume tanto el servicio de dependencia como la modalidad básica. Además, se compromete a activar nuevas altas en un plazo máximo de dos días, o en apenas 60 minutos en casos urgentes, y a disponer de personal de guardia.