El Concello alaba el papel de los medallistas del TM Monte Porreiro

El Concello de Pontevedra recibió ayer a varios de los integrantes del Tenis de Mesa Monte Porreiro para reconocer públicamente las cinco medallas nacionales conseguidas recientemente por el club en los campeonatos estatales. En el acto participaron el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, la concejala de Deportes, Anabel Gulías, el director deportivo Nando Álvarez y los jugadores Miguel Ángel Vílchez, Judith Cobas, Alba Prado y Matías Betancor.

La recepción estuvo centrada en poner en valor el momento deportivo que atraviesa la entidad pontevedresa y en visibilizar ante la ciudad unos resultados que refuerzan su crecimiento competitivo. Durante el homenaje, el regidor destacó la evolución del tenis de mesa en Pontevedra y enmarcó este reconocimiento como un gesto institucional de apoyo a deportistas que proyectan el nombre de la ciudad en competiciones de ámbito estatal.

El club acudió al acto después de firmar una actuación destacada en unos campeonatos de alto nivel, con presencia de algunos de los mejores jugadores y jugadoras del país en distintas categorías. En ese contexto, Miguel Ángel Vílchez obtuvo una medalla de bronce tras no poder revalidar el título nacional logrado la pasada temporada, mientras que Judith Cobas sumó también un bronce en categoría sénior. Alba Prado cerró su participación con una plata y un bronce, y Matías Betancor añadió una medalla de plata al balance del equipo.

Durante la recepción, tanto el cuerpo técnico como los deportistas incidieron en la dificultad del torneo y en el valor de unos resultados logrados en cuadros muy exigentes. El club defendió que estas medallas confirman una trayectoria ascendente y una dinámica competitiva sostenida, marcada por la capacidad de mantenerse entre los referentes nacionales pese a las dificultades propias de este tipo de campeonatos.

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El acto sirvió además para subrayar que el buen momento del Monte Porreiro no se limita a este éxito puntual, sino que responde a un desarrollo deportivo más amplio. La entidad enlaza estos metales con una temporada especialmente positiva y con nuevas citas competitivas y organizativas en el calendario, en un escenario que apunta a la consolidación del proyecto.