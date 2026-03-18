Sanxenxo
Charla coloquio «Trastornos del sueño: Detección y tratamiento»
Sanxenxo
Sanxenxo ofrecerá un coloquio café sobre «Trastornos del sueño: Detección y tratamiento» el próximo 26 de marzo, a partir de las 17.00 horas en el salón de actos de la casa de cultura de Adina. La encargada de impartir la charla es la psicóloga, mediadora y formadora Chus Abeledo.
Durante la actividad, que se enmarca dentro del III Ciclo de Saúde e Muller, se repasarán los principales trastornos del sueño y su tratamiento, haciendo especial hincapié en la higiene del sueño como medida preventiva y de autocuidado a la hora de abordar el insomnio.
Las personas interesadas deberán inscribirse previamente en el correo electrónico cim@sanxenxo.org.
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