Charla coloquio «Trastornos del sueño: Detección y tratamiento»

Sanxenxo ofrecerá un coloquio café sobre «Trastornos del sueño: Detección y tratamiento» el próximo 26 de marzo, a partir de las 17.00 horas en el salón de actos de la casa de cultura de Adina. La encargada de impartir la charla es la psicóloga, mediadora y formadora Chus Abeledo.

Durante la actividad, que se enmarca dentro del III Ciclo de Saúde e Muller, se repasarán los principales trastornos del sueño y su tratamiento, haciendo especial hincapié en la higiene del sueño como medida preventiva y de autocuidado a la hora de abordar el insomnio.

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Las personas interesadas deberán inscribirse previamente en el correo electrónico cim@sanxenxo.org.