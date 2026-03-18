Una área recreativa en A Chan, nuevo proyecto local

Cerdedo-Cotobade se ha situado entre los ayuntamientos con mejor valoración en el marco del Plan Extra II de la Diputación de Pontevedra. El proyecto presentado por la administración local alcanzó la tercera mejor puntuación de la provincia, con un total de 78 puntos.

La propuesta local se centra en la creación de una nueva área recreativa en A Chan, en la parroquia de Carballedo, con un presupuesto total de licitación de 836.424,50 euros, de los que, 669.139,60 euros serán financiados por la Diputación.