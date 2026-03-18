720.000 euros para renovar el alumbrado en la zona Norte de la ciudad

El Concello y la Diputación de Pontevedra firmaron ayer una adenda económica de 720.000 euros para reajustar la financiación del convenio de colaboración destinado a renovar la iluminación pública en la zona Norte del casco urbano. La actuación se enmarca en los convenios anuales suscritos entre ambas administraciones y permitirá avanzar en la sustitución del alumbrado actual por tecnología led, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo eléctrico y modernizar la red de iluminación urbana. La intervención afectará a una parte del casco urbano en la que está prevista la renovación integral del sistema de iluminación.

La reunión entre ambas partes sirvió además para poner sobre la mesa nuevas líneas de colaboración entre la institución provincial y el gobierno local. El Concello trasladó a la Diputación la posibilidad de impulsar una nueva adenda para Mollavao, con una inversión estimada de 1,5 millones de euros, así como la conveniencia de que el área provincial de Turismo asuma la gestión del Centro de Interpretación de las Torres Arcebispais (CITA). También se abordaron posibles actuaciones de seguridad vial en Santa María de Xeve y en los accesos a Castrosenín y a la base de la Guardia Civil. La Diputación se comprometió a estudiar las propuestas planteadas por el Concello y a analizar su encaje en futuras líneas de colaboración.