150.000 euros para dinamización da lingua

A Deputación abríu onte o prazo para que os concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia poidan solicitar a liña de axudas para impulsar actividades de dinamización da lingua, dotada con 150.000 euros. O prazo de solicitude permanecerá aberto ata o 16 de abril. Con estes recursos os concellos poderán impulsar diferentes iniciativas socioculturais.