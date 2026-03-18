150.000 euros para dinamización da lingua
A Deputación abríu onte o prazo para que os concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia poidan solicitar a liña de axudas para impulsar actividades de dinamización da lingua, dotada con 150.000 euros. O prazo de solicitude permanecerá aberto ata o 16 de abril. Con estes recursos os concellos poderán impulsar diferentes iniciativas socioculturais.
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