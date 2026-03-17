Zona Franca urge a Lores a buscar sede al centro para emprendedores

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo mantiene su compromiso para abrir un centro de negocios y emprendimiento en Pontevedra, pero la pelota está ahora en el tejado del gobierno local. El delegado del ente estatal, David Regades, apremió ayer al alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, para que el Concello ponga sobre la mesa las posibles ubicaciones de las nuevas instalaciones.

Durante una visita a la ciudad para participar en la jornada StartTic, Regades recordó que la hoja de ruta fijaba este primer trimestre del año como plazo para concretar el espacio. «Estaremos encantados de que sea cuanto antes. Queremos darle velocidad a esa idea y esperamos que en lo que queda de marzo lleguen las propuestas», señaló el delegado, subrayando la clara vocación empresarial de la capital y prometiendo estudiar las opciones con celeridad.

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Iván Puentes, impulsor de la iniciativa, ha instado al gobierno local a «ponerse manos a la obra». El líder socialista recordó que este proyecto, junto con la urgente búsqueda de nuevo suelo industrial en el municipio, conforma una pieza fundamental del acuerdo presupuestario sellado para este 2026.

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Sobre la ubicación ideal, Puentes aboga por aprovechar la instalación para dinamizar los barrios. El dirigente socialista sugirió buscar un local idóneo en la zona este de la ciudad, en el entorno de Loureiro Crespo o la pasarela de 12 de Novembro, aunque no descarta otras alternativas céntricas de titularidad municipal si se ajustan a los requisitos técnicos del Consorcio.