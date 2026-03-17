San José de Campolongo rinde honor en piedra a su protector

Desde este martes una de las paredes exteriores del templo de San José de Campolongo de Pontevedra luce una estatua en relieve en piedra de su protector, San José. Se trata de una obra realizada por alumnos y profesores del CIFP de Cantería de Galicia, ubicado en Poio, y que todavía se sigue conociendo popularmente como la Escola de Canteiros.

La instalación se produjo a lo largo del día, lo que llamó visiblemente la atención de los ciudadanos que pasaban por el barrio de Campolongo.

San José es representado con el niño Jesús en brazos, que porta, a su vez, una cruz cristiana. La imagen será bendecida este jueves, festivo de San José, tras la misa de las doce y media del mediodía. En el acto participará, asimismo, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, tal y como anunció el párroco de Campolongo, Casimiro Fernández.

El sacerdote celebra la excelente acogida que está teniendo esta idea por parte de los feligreses, que admiran la obra, de varios metros de altura.

Se trata de una iniciativa que partió de la propia escuela, que a través de un convenio, se puso en contacto con esta parroquia pontevedresa.

Es habitual que en el centro educativo se creen imágenes de santos en el desarrollo educativo de las diferentes asignaturas. Muchas de ellas son expuestas, pero otras acaban almacenadas, de ahí que esta idea de lucirla en Campolongo haya sido tan bien recibida.

Una iglesia sin barreras

La inclusión de esta figura en el exterior del templo forma parte del programa de modernización de San José de Campolongo, que comenzó el año pasado con la adaptación de las puertas de la iglesia a las personas con movilidad reducida, incorporando hojas correderas automáticas. Ahora este 2026 se mejorarán todos los accesos exteriores al edificio también en este sentido a través del plan social de Ence.

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El próximo paso será el año que viene, cuando se hará una adaptación de los confesionarios para personas con discapacidad auditiva. Se trata de lograr, en palabras de Casimiro Fernández, «una iglesia sin barreras».