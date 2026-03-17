Pontevedra exporta su modelo urbano «inteligente» a Washington y a Roma

El modelo urbano de Pontevedra sigue cotizando al alza en el escaparate internacional. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, hizo ayer un balance «muy positivo» de la reciente gira institucional por Estados Unidos, un viaje cuyos resultados, ha asegurado, han ido «más allá de lo que contábamos». Para el regidor, el eco que la ciudad está consiguiendo en foros globales de primer nivel confirma que la estrategia exterior del Concello es la adecuada. «Pontevedra está siguiendo el camino correcto, y allá donde vamos encontramos prescriptores que posicionan a la ciudad en el mundo», subrayó.

El hito central de esta expedición norteamericana tuvo lugar en la sede del Banco Mundial, durante una cumbre internacional centrada en los retos de la movilidad sostenible a nivel global. En este foro, la transformación de Pontevedra dejó de ser una anécdota local para analizarse como un caso de éxito exportable. Lores destacó especialmente la validación obtenida por parte del representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien puso el foco en los beneficios directos que la pacificación del tráfico tiene sobre la salud pública.

Seguridad viaria

Lejos de la frialdad de los datos teóricos, el caso práctico gallego arrancó elogios explícitos. Otros ponentes internacionales que compartieron espacio con la delegación pontevedresa no dudaron en calificar el diseño de la ciudad como un ejemplo de «planificación inteligente» y «brillante», destacando sus altos estándares de seguridad viaria.

En esta misma línea, la moderadora del panel del Banco Mundial mostró su fascinación por la capacidad técnica e institucional de Pontevedra para haber logrado una reducción tan drástica de los vehículos a motor y de los índices de contaminación, todo ello aderezado con un impacto positivo e inmediato en la calidad de vida ciudadana.

La agenda en Estados Unidos no se limitó a las conferencias. Además de las reuniones mantenidas en la Embajada de España, la delegación gallega cerró un importante encuentro de trabajo con el máximo responsable de planificación urbana del ayuntamiento de Washington D.C.

El contraste entre la escala de la capital de Estados Unidos y Pontevedra no fue un impedimento para encontrar objetivos comunes. Actualmente, Washington D.C. se encuentra inmersa en la redacción de su gran planificación estratégica de cara al año 2050. Entre sus prioridades destacan la compactación urbana y el calmado del tráfico, dos áreas en las que Pontevedra lleva años de ventaja.

Según relató el alcalde, los planificadores estadounidenses mostraron un enorme interés por importar la experiencia gallega, prestando especial atención a las medidas de seguridad viaria que han permitido a Pontevedra encadenar años con un registro de «cero muertos» por atropello en sus calles.

El trabajo de diplomacia urbana no se detiene tras el regreso de América. Lores ha aprovechado su comparecencia para avanzar el próximo movimiento en la agenda internacional del Concello, que a finales de este mismo mes trasladará su modelo a Italia.

En esta ocasión será el concejal Xaquín Moreda quien viaje a Roma para representar a la ciudad en el Senado de Italia. Lo hará respondiendo a una invitación directa del prestigioso urbanista francocolombiano Carlos Moreno, reconocido mundialmente por ser el creador del modelo de planificación urbana llamado «ciudad de los 15 minutos», que popularizó alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

Noticias relacionadas

La presencia de Pontevedra en la cámara alta italiana tiene un peso político considerable, ya que el objetivo de este encuentro es asistir a la formulación y debate de la que podría convertirse en la primera ley de regeneración urbana que se pone en marcha en toda Europa.