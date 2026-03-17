Pontevedra dedicará el San Patricio de este año a Juan Juncal

Pontevedra celebrará desde mañana hasta el domingo de marzo una nueva edición del festival de San Patricio en la Praza do Concello, una cita que este año estará marcada por el homenaje a Juan Juncal, uno de los impulsores históricos del evento, fallecido recientemente. La programación incluirá conciertos, sesiones vermú, actividades vinculadas al rugby y una oferta gastronómica diversa, con el objetivo de mantener la recaudación que sostiene al club organizador.

La concelleira Anabel Gulías presentó este lunes la decimocuarta edición del festival coincidiendo con el inicio del montaje de la carpa. Durante el acto, destacó que será un año «especial y emotivo» por la ausencia de Juan Juncal y subrayó el esfuerzo realizado por la organización para sacar adelante una convocatoria que, según señaló, contará con una de las programaciones más completas de los últimos años.

El festival abrirá todos los días en horario de 12.30 a 00.00 horas, de acuerdo con la información facilitada por Roberto Juncal, presidente del club de rugby organizador. Según explicó, el San Patricio mantendrá su doble función: servir de apoyo económico a la entidad deportiva y ofrecer una propuesta de ocio abierta a la ciudad.

Uno de los ejes de esta edición será la apuesta por la música local. El cartel prestará una atención especial a grupos vinculados al Local de Música de Pontevedra, en una línea que busca reforzar la presencia de nuevos talentos de la ciudad. La programación arrancará el miércoles con los conciertos de Sr. Nilson y Desconcerto.

El jueves, coincidiendo con la jornada festiva, habrá una sesión vermú acompañada por un espectáculo del mago Yago a partir de las 13.30 horas. Por la tarde se celebrará una muestra de bandas del Local de Música de Pontevedra, de la que saldrá el grupo que volverá a actuar el sábado. La jornada se cerrará con la actuación de Las Perlas do Lérez.

El viernes, la actividad comenzará a las 18.00 horas con una cata de cervezas comerciales y artesanas organizada por la asociación Cerveceiros Caseiros de Pontevedra. En el apartado musical, está prevista la participación de Bela y Charlo, además del concierto de Liorta como principal actuación del día.

La jornada del sábado estará centrada en el rugby, con partidos de categorías inferiores y de veteranos y con el tradicional «tercer tiempo» de convivencia en la carpa. En el escenario actuarán la banda seleccionada en la muestra del jueves y el grupo local Chroma. El domingo, el festival se despedirá con una nueva sesión vermú animada por un DJ.

La oferta se completará con gastronomía típica, con especial protagonismo para los callos del jueves y del domingo. La organización también prevé opciones veganas, vegetarianas y sin gluten. En cuanto a las bebidas, se mantendrán los precios del año pasado y se incorporará sidra, además de cerveza artesana local de la marca NASA. También habrá cerveza sin alcohol de barril, cuyas consumiciones darán acceso a distintos sorteos, entre ellos material deportivo y una estancia con noche de hotel en el Museo MEGA de Estrella Galicia, en A Coruña.

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Tanto la organización como el Concello animaron a la ciudadanía a participar en una edición que, además de dinamizar el centro de la ciudad durante cinco días, quiere convertirse en un homenaje visible y continuado a la figura de Juan Juncal.