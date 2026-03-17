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Formación

Poio refuerza a sus brigadas en seguridad laboral

H.D.

Poio

El Concello de Poio reforzará la preparación de sus brigadas municipales con cuatro cursos de formación en seguridad laboral y prevención de riesgos. El plan incluye un curso sobre trabajos en altura y en espacios confinados, así como dos ediciones teórico-prácticas sobre el uso seguro de la motosierra. El Ayuntamiento subraya que estas acciones permitirán «mejorar la cualificación» del personal y «garantizar las mejores condiciones» en el desempeño diario de sus funciones.

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