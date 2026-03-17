«Música en vena» en el Hospital Provincial de Pontevedra

El hospital de día oncohematológico del CHOP acogió un microconcerto de la iniciativa solidaria «Música en vena», en el marco de las acciones orientadas a la humanización de la atención sanitaria promovida en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

Esta actuación corrió a cargo de la artista Clara Pino, al arpa celta y a la voz, así como del músico Pablo Vidal -al contrabajo y a la voz- quienes interpretaron un repertorio musical pensado para amenizar la estadía de pacientes y acompañantes, así como para compartir gratos momentos de música en directo y de proximidad.