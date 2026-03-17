El móvil, aliado contra el deterioro cognitivo: premio para Craftium

Craftium, impulsada por la emprendedora vilagarciana Patricia Martínez, ha ganado el I Premio Challenge-Based Social Innovation de startTIC gracias a una plataforma que analiza patrones de conducta a través del teléfono móvil para detectar síntomas de deterioro cognitivo mediante biomarcadores digitales.

El reconocimiento se entregó en la sede de la Cámara de Comercio pontevedresa, en el marco de una convocatoria promovida por startTIC, incubadora de alta tecnología impulsada por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.

El proyecto ganador utiliza inteligencia artificial para recoger durante cuatro semanas información sobre el uso cotidiano del móvil por parte de las personas usuarias. A partir de esos datos, la herramienta identifica patrones de comportamiento compatibles con un posible deterioro cognitivo y genera una alerta para las entidades que contratan la plataforma, entre ellas residencias y aseguradoras de salud.

Durante su intervención, Patricia Martínez explicó que la propuesta se basa en «patrones de conducta para anticiparse» y subrayó que todo el proceso se realiza «garantizando siempre la privacidad de los usuarios».

El jurado concedió además dos accésits, tras registrarse un empate técnico. Uno de ellos fue para Galicloud, cooperativa pontevedresa que presentó una plataforma orientada al ámbito de los cuidados. El otro recayó en Vaira, de la empresa viguesa Insati, con su metaverso terapéutico enfocado a ralentizar enfermedades neurodegenerativas.

La convocatoria busca impulsar soluciones tecnológicas capaces de responder a retos sociales y reforzar la colaboración entre entidades sociales y el ecosistema tecnológico gallego. En el jurado participaron, entre otras, organizaciones como Amencer-Aspace, Down Pontevedra Xuntos y Afapo.

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La jornada, con formato Demo Day, contó con respaldo institucional. En la clausura, el delegado del Estado en el Consorcio Zona Franca de Vigo, David Regades, defendió «la colaboración público-privada como clave para avanzar» y aseguró que «solo seremos competitivos en el futuro si hacemos cosas como estas». Desde la Cámara de Comercio, reivindicaron la apuesta por la digitalización y el emprendimiento.